Подозреваемым по делу об убийстве учителя во Франции предъявлены обвинения

Шестерым задержанным предъявлены обвинения в «пособничестве в совершении убийства с террористической целью». Среди них — двое приятелей убийцы. Третий его друг обвиняется в «причастности к террористической группировке, преследующей цели совершения терактов против людей».

Двух несовершеннолетних учеников колледжа, которые за плату в €350 указали убийце на учителя обвиняют в пособничестве террористу. Их оставили на свободе под судебным надзором.

Также среди обвиняемых — радикальный исламистский проповедник Абдельхаким Сефриуи и отец одного из учеников, который распространял видеоролик с критикой учителя Самуэля Пати, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Все задержанные, кроме учеников колледжа, находятся под стражей.