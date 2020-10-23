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23октября
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сегодня, 10:55 0

Подозреваемым по делу об убийстве учителя во Франции предъявлены обвинения

Подозреваемым по делу об убийстве учителя во Франции предъявлены обвинения
Фото: Яндекс.Новости

Суд во Франции предъявил обвинения семи подозреваемым по делу об убийстве учителя Самуэля Пати. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение парижской прокуратуры по делам о терроризме.

Шестерым задержанным предъявлены обвинения в «пособничестве в совершении убийства с террористической целью». Среди них — двое приятелей убийцы. Третий его друг обвиняется в «причастности к террористической группировке, преследующей цели совершения терактов против людей».

Двух несовершеннолетних учеников колледжа, которые за плату в €350 указали убийце на учителя обвиняют в пособничестве террористу. Их оставили на свободе под судебным надзором.

Также среди обвиняемых — радикальный исламистский проповедник Абдельхаким Сефриуи и отец одного из учеников, который распространял видеоролик с критикой учителя Самуэля Пати, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Все задержанные, кроме учеников колледжа, находятся под стражей.

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#криминал #происшествия #суды

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