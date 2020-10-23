Подозреваемым по делу об убийстве учителя во Франции предъявлены обвинения
Суд во Франции предъявил обвинения семи подозреваемым по делу об убийстве учителя Самуэля Пати. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение парижской прокуратуры по делам о терроризме.
Шестерым задержанным предъявлены обвинения в «пособничестве в совершении убийства с террористической целью». Среди них — двое приятелей убийцы. Третий его друг обвиняется в «причастности к террористической группировке, преследующей цели совершения терактов против людей».
Двух несовершеннолетних учеников колледжа, которые за плату в €350 указали убийце на учителя обвиняют в пособничестве террористу. Их оставили на свободе под судебным надзором.
Также среди обвиняемых — радикальный исламистский проповедник Абдельхаким Сефриуи и отец одного из учеников, который распространял видеоролик с критикой учителя Самуэля Пати, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Все задержанные, кроме учеников колледжа, находятся под стражей.
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