В воскресенье в Благовещенске откроют для движения улицу Ленина

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В воскресенье, 25 октября, подрядчик планирует завершить дорожные работы на всём участке улицы Ленина и открыть его для движения транспорта.

Пока рабочие заканчивают работы в квартале между Пионерской и Шевченко: укладывают асфальт на заездные карманы, парковочные места, заезды в придомовые территории, а также места сопряжения улицы Ленина с Краснофлотской и Зейской.

Затем дорожники наведут порядок: им предстоит убрать строительный мусор и очистить проезжую часть. В субботу на дорожное покрытие нанесут разметку и установят недостающие дорожные знаки.

Улицу Ленина в Благовещенске ремонтируют в рамках планового ремонта улично-дорожной сети города. Работы начались с масштабной модернизации подземных инженерных сетей: специалисты заменили сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и тепловые сети.

— Мы начали работы с перекрестка Шимановского – Ленина. Были заменены теплосети вместе с лотками и крышками, водопровод и частично отремонтирована ливневая канализация. Немного погодные условия нас подвели, а также появились дополнительные работы. По этим причинам намеченные ранее сроки сдвинулись на несколько дней. Однако в контексте серьёзной и масштабной работы, которая была проведена, серьёзной роли эти задержки не сыграли, — пояснили в подрядной организации.

В ходе ремонта специалисты уложили почти два с половиной километра теплосетей и более одного километра сетей водоснабжения. На ремонт проезжей части ушло около 9 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. В общей сложности на участке улицы Ленина заменили 32 тысячи квадратных метров покрытия, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.