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23октября
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сегодня, 11:22 7

С Дальнего Востока стали меньше переезжать

С Дальнего Востока стали меньше переезжать
Фото: pixabay.com

В первой половине 2020 года отток населения с Дальнего Востока значительно снизился. Эксперты уверены, что это никак не связано с ограничениями на передвижение внутри страны, в связи с пандемией COVID-19, сообщили в пресс-службе Восточного центра государственного планирования.

— За январь-июнь 2020 года Дальний Восток покинуло 1 657 человек, что почти в два с половиной раза меньше, чем в соответствующий период 2019 года. За январь-июль 2019 года миграционная убыль в ДФО составила 4 355 человек, — отметили в центре.

Аналитики объясняют, что сокращение миграции началось до введений ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Такой вывод сделали на основании сравнения оттока населения по месяцам. Так, в первые два месяца 2020 года миграционная динамика показывала положительные значения, отток незначительно увеличился только в марте.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    все кто хотел уже уехали

  • йошкин кит

    йошкин кит
    3 часа назад

    Некому, остальных на выживание

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Остальные просто копят деньги на переезд.

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    ага

  • 123654

    123654
    2 часа назад

    Кроненберг, не, не все... мы в ближайшие дни свалим.

  • invv

    invv
    2 часа назад

    У остальных нет денег на переезд с ДВ, хватит только на переезд на 17 км.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    "Эксперты" говорят то что им велят..У нас 2 министерства деланьем хорошо на ДВ занимаются.Люди в этих конторах алчные и циничные.И нас считают дебилами.

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