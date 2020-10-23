С Дальнего Востока стали меньше переезжать

В первой половине 2020 года отток населения с Дальнего Востока значительно снизился. Эксперты уверены, что это никак не связано с ограничениями на передвижение внутри страны, в связи с пандемией COVID-19, сообщили в пресс-службе Восточного центра государственного планирования.

— За январь-июнь 2020 года Дальний Восток покинуло 1 657 человек, что почти в два с половиной раза меньше, чем в соответствующий период 2019 года. За январь-июль 2019 года миграционная убыль в ДФО составила 4 355 человек, — отметили в центре.

Аналитики объясняют, что сокращение миграции началось до введений ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Такой вывод сделали на основании сравнения оттока населения по месяцам. Так, в первые два месяца 2020 года миграционная динамика показывала положительные значения, отток незначительно увеличился только в марте.