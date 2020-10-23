Амурчанин на угнанном автомобиле перевозил украденные аккумуляторы и попался полиции

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Амурские полицейские задержали угонщика автомобиля. Он пытался скрыться на угнанном авто, а затем отчаянно обивался от сотрудников ДПС.

Экипаж ДПС ГИБДД патрулировал выезд из Благовещенска. Полицейские заметили автомобиль, который числился в розыске. Водителя попросили остановить автомобиль, но он проигнорировал требование сотрудников ДПС.

Машина продолжила движение по автодороге Благовещенск – Свободный. Инспекторы на патрульном автомобиле начали преследование нарушителя. Пытаясь скрыться от погони, водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с проезжей части.

Мужчина безуспешно попытался убежать от полицейских. Во время задержания хозяин авто оказал сопротивление – выворачивался, пытался нанести телесные повреждения полицейским.

Задержанного доставили в дежурную часть. Им оказался 24-летний местный житель.

В похищенном автомобиля полицейские обнаружили две аккумуляторные батареи, о пропаже которых ранее в полицию заявил их владелец. Задержанный похитил четыре батареи, две из них он успел продать, вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении жителя Приамурья возбуждено уголовное дело. Автомобиль и две аккумуляторные батареи возвращены законным владельцам. Задержанный заключён под стражу, сообщает УМВД России по Амурской области.