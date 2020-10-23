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23октября
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сегодня, 10:27 0

Амурчанку с наркотической зависимостью лишили водительских прав

Амурчанку с наркотической зависимостью лишили водительских прав
Фото: pixabay.com

В Амурской области лишили водительских прав местную жительницу. Как сообщает пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры, основанием стало уголовное дело, возбуждённое в отношении женщины за незаконное хранение наркотиков.

Как установила прокуратура, по сведениям, представленным наркологическим диспансером, амурчанка страдает наркотической зависимостью. По действующему законодательству она не имеет права обладать водительским удостоверением.

20 октября Благовещенский районный суд удовлетворил исковое заявление Благовещенского транспортного прокурора. Право управления транспортным средством прекращено.

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#закон #суды #транспорт

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