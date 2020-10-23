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23октября
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Михаилу Ефремову смягчили приговор с 8 до 7,5 лет

Михаилу Ефремову смягчили приговор с 8 до 7,5 лет
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии, пишет «Интерфакс».

Смягчающим обстоятельством суд посчитал выплату компенсации потерпевшим.

Адвокаты актера сообщили в суде, что Михаил Ефремов раскаялся и признал свою вину, а также выплатил всем потерпевшим по 1 млн рублей компенсации и просили назначить артисту условное наказание.

Защитники потерпевших сообщили, что не верят в искренность раскаяния Михаила Ефремова.

Сам Ефремов утверждал, что во всем виноват бывший защитник Пашаев, который оказывал на него давление и заставлял отказаться от признательных показаний, обещая оправдательный приговор.

Актер также сказал: «Вряд ли я когда-нибудь еще сяду за руль. Также я прекращаю все отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца.»

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. В ДТП по вине артиста погиб курьер Сергей Захаров.

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#ДТП #происшествия #суды

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