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23октября
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сегодня, 09:47 3

В Благовещенске выложат цветной плиткой площадки возле школ

В Благовещенске выложат цветной плиткой площадки возле школ
Фото: благовещенск.рф

На территории девятнадцати корпусов благовещенских школ в 2021 году сделают внутреннее благоустройство. Центральные площадки сделают удобными и безопасными, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Под замену пойдёт старый потрескавшийся асфальт.

— При поддержке губернатора на сегодняшний день мы планируем провести масштабные мероприятия по благоустройству площадок перед центральными входами в наши школы, там, где традиционно проходят общешкольные линейки. Поэтому сегодня управлением капитального строительства проводится работа по ревизии площадок. На сегодня, мы практически на 90% эту работу закончили. До конца месяца мы подведем итоги, и уже будем отрабатывать вопросы финансирования этих работ по благоустройству в рамках конкретных мероприятий в рамках 2021 года. Планируем до 1 сентября 2021 года эти работы провести, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

По предварительным подсчётам, предстоит заменить более 52 тысяч квадратных метров старого асфальта. Скорее всего, площадки будут выкладывать цветной плиткой.

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#строительство #школа

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    47 минут назад

    Это поставит под угрозу исчезновения старинную детскую игру в классики. Т.к. классы невозможно вычерчивать мелом на плитке, для этого нужен асфальт.

  • Сэр

    Сэр
    24 минуты назад

    А ты когда в последний раз видел как школьники в классики прыгали?

    Лишь бы пукнуть.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    21 минута назад

    во время экономического кризиса это излишние расходы

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