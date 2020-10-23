В Благовещенске выложат цветной плиткой площадки возле школ

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На территории девятнадцати корпусов благовещенских школ в 2021 году сделают внутреннее благоустройство. Центральные площадки сделают удобными и безопасными, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Под замену пойдёт старый потрескавшийся асфальт.

— При поддержке губернатора на сегодняшний день мы планируем провести масштабные мероприятия по благоустройству площадок перед центральными входами в наши школы, там, где традиционно проходят общешкольные линейки. Поэтому сегодня управлением капитального строительства проводится работа по ревизии площадок. На сегодня, мы практически на 90% эту работу закончили. До конца месяца мы подведем итоги, и уже будем отрабатывать вопросы финансирования этих работ по благоустройству в рамках конкретных мероприятий в рамках 2021 года. Планируем до 1 сентября 2021 года эти работы провести, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

По предварительным подсчётам, предстоит заменить более 52 тысяч квадратных метров старого асфальта. Скорее всего, площадки будут выкладывать цветной плиткой.