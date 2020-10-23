Большое количество утонувших летом в Приамурье власти связали с COVID-19

В 2020 году на реках и озёрах Амурской области погибло 29 человек. Это число значительно больше, чем в прошлом году, тогда утонуло 25 амурчан.

Большое число жертв среди отдыхающих у водоёмов чиновники связывают, в том числе с коронавирусной инфекцией. Введённые ограничения на деятельность развлекательных организаций – кинотеатров, кафе и так далее – заставили амурчан искать отдыха на природе. Серьёзно повлияла на ситуацию и июльская жара.

— По количеству благоприятных дней летний период 2020 года сопоставим с 2017 годом. В эти годы наблюдалось наибольшее количество погибших на воде в летний период за последние 4 года. Причем максимум приходится на июль месяц, когда наблюдались максимальные температуры атмосферного воздуха, — сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

По словам министра, повлияло на ситуацию и сокращение числа подготовленных и оборудованных пляжей. За последние четыре года их количество уменьшилось в четыре раза.

Региональные власти к следующему году обязали чиновников на местах определить самые популярные места для купания в каждом городе и районе и подготовить и оборудовать их к летнему сезону 2021 года.