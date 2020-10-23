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23октября
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сегодня, 09:01 5

Большое количество утонувших летом в Приамурье власти связали с COVID-19

Большое количество утонувших летом в Приамурье власти связали с COVID-19
Фото: pixabay.com

В 2020 году на реках и озёрах Амурской области погибло 29 человек. Это число значительно больше, чем в прошлом году, тогда утонуло 25 амурчан.

Большое число жертв среди отдыхающих у водоёмов чиновники связывают, в том числе с коронавирусной инфекцией. Введённые ограничения на деятельность развлекательных организаций – кинотеатров, кафе и так далее – заставили амурчан искать отдыха на природе. Серьёзно повлияла на ситуацию и июльская жара.

— По количеству благоприятных дней летний период 2020 года сопоставим с 2017 годом. В эти годы наблюдалось наибольшее количество погибших на воде в летний период за последние 4 года. Причем максимум приходится на июль месяц, когда наблюдались максимальные температуры атмосферного воздуха, — сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

По словам министра, повлияло на ситуацию и сокращение числа подготовленных и оборудованных пляжей. За последние четыре года их количество уменьшилось в четыре раза.

Региональные власти к следующему году обязали чиновников на местах определить самые популярные места для купания в каждом городе и районе и подготовить и оборудовать их к летнему сезону 2021 года.

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#коронавирус #происшествия

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Комментарии
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  • ой стыдно

    ой стыдно
    1 час назад

    Власти способны проводить планерки, советы и врать населению тоже виновен ковид.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    48 минут назад

    Это число значительно больше, чем в прошлом году аж на 4(четыре)29-25,наверное люди узнавали, что у них КОВИД и топились!,всё равно не вылечат....

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    45 минут назад

    Ага, сейчас можно все подряд списывать на ковид. Отличное время однако.

  • invv

    invv
    41 минута назад

    Господяя, и здесь коронавирус виноват! А раньше говорили, что в основном тонут по пьяни.

  • Sprint

    Sprint
    38 минут назад

    Ну конечно, так бы товариЩЧ пошёл на балет смотреть, культурно выпив предварительно. Но ковид помешал и он попёрся пьяный искупнуться!

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