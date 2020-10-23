В Амурской области количество заболевших COVID-19 выросло на 11 % за неделю

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В Приамурье по итогам недели прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 11 %. Наибольший прирост за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18 %. Наименьший прирост зафиксирован на Чукотке — 4 %, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последнюю неделю показатель Приамурья увеличился. По данным на 15 октября, прирост выявленных случаев составлял 9 %. По данным ИЦК, в России насчитывается 1 463 306 случаев заболевания COVID-19. Это четвёртое место в мире. На третьем месте Бразилия, на втором – Индия. Первое место по заболеваемости занимает США — 8 378 569 человек.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Mr. Mustard