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23октября
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сегодня, 08:00 1

В Амурской области количество заболевших COVID-19 выросло на 11 % за неделю

В Амурской области количество заболевших COVID-19 выросло на 11 % за неделю
Фото: pixabay.com

В Приамурье по итогам недели прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 11 %. Наибольший прирост за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18 %. Наименьший прирост зафиксирован на Чукотке — 4 %, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последнюю неделю показатель Приамурья увеличился. По данным на 15 октября, прирост выявленных случаев составлял 9 %.

По данным ИЦК, в России насчитывается 1 463 306 случаев заболевания COVID-19. Это четвёртое место в мире. На третьем месте Бразилия, на втором – Индия. Первое место по заболеваемости занимает США — 8 378 569 человек.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Креативщики Благовещенска придумали убийственную рекламу от короны. Соцрекламу с подтекстом о похоронах повесили на улицах города. Сделал креатив про могильные плиты и поминки местный житель. А власти одобрили — в регионе сейчас тяжелая эпидемиологическая обстановка

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