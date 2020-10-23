Конфликт в благовещенском магазине закончился стрельбой (видео)

Обновлено: 09:22



Вечером 22 октября очевидцы сообщили о стрельбе в районе cпичфабрики. Как рассказали в полиции Благовещенска, вызов поступил в дежурную часть в 21:00.

По информации полицейских, в одном из магазинов вспыхнул конфликт между посетителями и сотрудниками частного охранного предприятия. В результате ссоры одному из охранников нанесли телесные повреждения. Двое мужчин скрылись с места происшествия.



Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Личности скрывшихся устанавливаются.

Утром 23 октября появилось видео конфликта. На записи видно четверых дерущихся мужчин. У одного из них в руках появляется предмет, похожий на оружие.