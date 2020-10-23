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23октября
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сегодня, 07:32 11

Конфликт в благовещенском магазине закончился стрельбой (видео)

Конфликт в благовещенском магазине закончился стрельбой (видео)

Обновлено: 09:22

Вечером 22 октября очевидцы сообщили о стрельбе в районе cпичфабрики. Как рассказали в полиции Благовещенска, вызов поступил в дежурную часть в 21:00.

По информации полицейских, в одном из магазинов вспыхнул конфликт между посетителями и сотрудниками частного охранного предприятия. В результате ссоры одному из охранников нанесли телесные повреждения. Двое мужчин скрылись с места происшествия.

Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Личности скрывшихся устанавливаются.

Утром 23 октября появилось видео конфликта. На записи видно четверых дерущихся мужчин. У одного из них в руках появляется предмет, похожий на оружие.

Просмотров всего: 3754

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    маску не одел

  • Вахмурка

    Вахмурка
    2 часа назад

    Спичка всегда была диким районом.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Не район такой, люди такие... Быдло найдется везде.

  • google_Александр Невский

    google_Александр Невский
    1 час назад

    Негритянский квартал, что поделать

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    в Меге стрельнут, скажите город негритянский???

  • OT

    OT
    1 час назад

    Людям жить стало непосильной и поэтому злятся по каждому поводу. Достаточно дать такой повод. Но это пока только начало и поэтому только в небольших районах да углах чаще случаются возмущения с крайними мерами. То-ли ещё будет со временем. Оскотинивает власть народ.

  • ой стыдно

    ой стыдно
    1 час назад

    Нормальная рабочая обстановка. Психоз из за нищеты только будет усугублятся.

  • ой стыдно

    ой стыдно
    1 час назад

    Нормальная рабочая обстановка. Психоз из за нищеты только будет усугублятся.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    33 минуты назад

    Возможно, не получилось "догнаться" так, как не продали алкоголь (с 11.00 до 21.00), и не адекватные ребята начали бузить...

  • Сэр

    Сэр
    27 минут назад

    ОТ как всегда философствует. Типа на "спичке" в 90-е была тишь да благодать. Тьфу, бл.., читать тебя противно.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    19 минут назад

    Ага, прям обнищал народ, а на оружие деньги нашлись.

    Можно подумать прям в раю раньше жили все и враз обнищали и давай от этого из оружия палить.

    Вседозволенность, отсутствие жесткого наказания за правонарушения, возможность покупать медицинские справки не совсем адекватным людям, загаживание мозгов видосиками с ютуба типа "ты кто такой, представься по форме", ну и недоработка психиатрической службы, как следствие вот такие происшествия.

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