Выбор читателей за 22 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 22 октября.

Уфимцу Салавату Асхатову диагностировали беременность и посоветовали обратиться к гинекологу. Об этом мужчина рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

В городе Ленске – Республика Саха (Якутия) – продавцы отказались обслужить покупателя без маски. В отместку тот разнёс магазин.

В Благовещенске, Свободном и Шимановске выпал первый снег. Пользователи соцсетей и амурские паблики поделились фотографиями.

В четверг, 22 октября, на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Приамурья главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказала, что в регионе продолжается интенсивное распространение коронавирусной инфекции. Темп прироста за 6 дней составил 28 %, сообщает пресс-служба правительства области.