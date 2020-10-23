Выбор читателей за 22 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 22 октября.
Врачи диагностировали у жителя Уфы беременность
Уфимцу Салавату Асхатову диагностировали беременность и посоветовали обратиться к гинекологу. Об этом мужчина рассказал на своей странице во «ВКонтакте».
В Якутии покупатель разнёс магазин за отказ обслужить его без маски
В городе Ленске – Республика Саха (Якутия) – продавцы отказались обслужить покупателя без маски. В отместку тот разнёс магазин.
Зима близко: первый снег выпал в Благовещенске, Свободном и Шимановске
В Благовещенске, Свободном и Шимановске выпал первый снег. Пользователи соцсетей и амурские паблики поделились фотографиями.
Главный санитарный врач Приамурья: в области растёт число «контактных»
В четверг, 22 октября, на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Приамурья главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказала, что в регионе продолжается интенсивное распространение коронавирусной инфекции. Темп прироста за 6 дней составил 28 %, сообщает пресс-служба правительства области.
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