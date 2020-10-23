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Выбор читателей за 22 октября

Выбор читателей за 22 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 22 октября.

Врачи диагностировали у жителя Уфы беременность

Уфимцу Салавату Асхатову диагностировали беременность и посоветовали обратиться к гинекологу. Об этом мужчина рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

В Якутии покупатель разнёс магазин за отказ обслужить его без маски

В городе Ленске – Республика Саха (Якутия) – продавцы отказались обслужить покупателя без маски. В отместку тот разнёс магазин.

Зима близко: первый снег выпал в Благовещенске, Свободном и Шимановске

В Благовещенске, Свободном и Шимановске выпал первый снег. Пользователи соцсетей и амурские паблики поделились фотографиями.

Главный санитарный врач Приамурья: в области растёт число «контактных»

В четверг, 22 октября, на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Приамурья главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказала, что в регионе продолжается интенсивное распространение коронавирусной инфекции. Темп прироста за 6 дней составил 28 %, сообщает пресс-служба правительства области.

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#Обзор #интернет #СМИ

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