Гороскоп на 23 октября: Близнецам предстоит хороший день, а Стрельцов могут обмануть

Восход Солнца: 07:05

Заход Солнца: 17:22

Солнце в Весах.

Овен. Придётся решать серьёзные проблемы, брать на себя ответственность за проступки близких. Крайне неблагоприятный день. Возможно, именно сегодня нерешённые проблемы или отложенные на время дела закружат вас в стремительной карусели. Смело идите навстречу испытаниям, иначе ситуация обострится до крайности.

Телец. Сегодня вам грозят недоразумения на службе. Из-за необоснованных обвинений или критических замечаний ваши терпение и способность плодотворно работать даже в самых тяжелых условиях могут лопнуть. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. Тем не менее, найдется время и для флирта, и для приятных разговоров с тем, кто вам нравится.

Близнецы. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы. Вы будете чувствовать себя хорошо и спокойно. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. В целом вас ожидает успешный день, благоприятный для решения различных деловых проблем и поступления значительных доходов или гонораров.

Рак. Вам во всем будет сопутствовать удача и счастье, поэтому шагайте по жизни с довольной улыбкой – вполне заслуженно. Больше внимания уделите младшим членам семьи, особенно, если кто-то из них заболел. Этот день посвятите культурному отдыху. Посетите выставки, музеи, концертные залы, театр. Полученные впечатления создадут резерв душевных сил для будущей недели.

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Лев. Держите себя в руках, даже если босс совсем уж наглеет и заваливает вас заданиями, которые выполнить одному в такой срок нереально. Работайте в комфортном темпе и не думайте о фантастических дедлайнах. Легкомысленные действия партнера могут стать причиной ссоры. Сегодня лучше не погружаться в межличностные конфликты и постараться избежать скандала.

Дева. Даже если импровизация раньше вас спасала, сегодня придется разработать чёткий план действий. Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Не рекомендуется рисковать или делать дорогостоящие покупки. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с детьми, которые будут рады общению с вами. Прислушивайтесь к советам друзей.

Весы. Сегодня вероятны неожиданные денежные поступления, подарки, помощь. Возможно, этот день позволит вам осуществить самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола. Прежде чем начинать новые дела, попробуйте завершить старые. В кругу семьи не исключены взаимные упреки.

Скорпион. Астрологи советуют вам изменить образ или модель поведения, чтобы привлечь к себе интересных и новых людей. Звезды советуют больше внимания уделять поддержанию имеющихся и налаживанию новых партнерских связей. На первый план может выйти забота о денежных делах и служебной репутации.

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Стрелец. Проведите день в домашнем кругу. Не исключены обман или ложное обещание, которые принесут разочарование и обиды. Мужчинам следует осмотрительнее отнестись к новому увлечению. Возможно, что ваша пассия недостойна вас. Обратите самое пристальное внимание на недвижимое имущество. Вероятны кража или пожар.

Козерог. Благоприятный день для смены работы и профессии, решения творческих задач. Это хороший период для обсуждения планов на будущее и начала воплощения их в жизнь. Ваша независимость и умение скрывать замыслы - гарантия успеха. Возможны благие вещие сны. На первом плане у Вас будет стоять любовная история.

Водолей. Неблагоприятный день. Вам будет трудно реализовать свои замыслы. Возможно даже, что вы захотите рискнуть, но делать этого не стоит. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Вероятны ошибки и просчеты из-за происков недоброжелателей или неверно истолкованной информации.

Рыбы. День неблагоприятен для здоровья. Не исключены травмы или сердечно-сосудистые заболевания. Звезды предупреждают: берегитесь быстрой езды, колющих и режущих предметов, электроинструментов. Вероятно негативное влияние или ложный совет, который может привести к финансовым потерям или отрицательно сказаться на личной жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев