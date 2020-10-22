В Амурской области выявили 103 новых случая COVID-19

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В Амурской области выявили 103 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %, сообщает амурское управление роспотребнадзора.

У 55 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (53%), у 15 – бессимптомно (14%), у 33 – в виде пневмонии (33%).

С нарастающим итогом в области зарегистрировано 5 553 случая, показатель заболеваемости составляет 702,87 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 366 968 человек, в том числе за последние сутки – 4 623.