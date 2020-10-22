Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:07 0

В Амурской области выявили 103 новых случая COVID-19

В Амурской области выявили 103 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 103 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %, сообщает амурское управление роспотребнадзора.

У 55 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (53%), у 15 – бессимптомно (14%), у 33 – в виде пневмонии (33%).

С нарастающим итогом в области зарегистрировано 5 553 случая, показатель заболеваемости составляет 702,87 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 366 968 человек, в том числе за последние сутки – 4 623.

Просмотров всего: 556

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 5

В Благовещенске пациентов с COVID-19 будут лечить в обычных поликлиниках
В России и мире

В Биробиджане больной коронавирусом две недели ждет врача
Коронавирус 1

Главный санитарный врач Приамурья: в области растёт число «контактных»
Коронавирус 2

Девять машин из гаража амурского правительства станут ежедневно выделять медикам (видео)

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь