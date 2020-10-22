Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:40 0

Звезда сериала «Интерны» попала в секту и выгнала сына из дома

Звезда сериала «Интерны» попала в секту и выгнала сына из дома
Фото: news.myseldon.com

Сын актрисы Юлии Назаренко, сыгравшей медсестру Риту Королеву в «Интернах», рассказал в передаче «Прямой эфир», что мать в 14 лет выгнала его из дома и с тех пор с ним не общается. Об этом пишет портал SM News.

Сын актрисы заявил, что мать выписала его с квартиры, купив взамен комнату в общежитии и оформив на себя. Также женщина не дает ему видеться с младшим братом.

Юноша рассказал, что мать стала сектанткой и уже год не общается с ним. По его словам, актриса состоит в организации, в которой поклоняются некой Софии. Известно, что женщина раньше была продавцом обуви в Украине.

Актриса Светлана Пермякова подтвердила слова сына Назаренко. Она рассказала, что однажды была на собрании организации вместе с Юлией, но не догадалась, что это секта.

Просмотров всего: 71

#СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

В Биробиджане больной коронавирусом две недели ждет врача
В России и мире

В Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины от COVID-19
В России и мире 2

Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом
Общество

Выбор читателей за 21 октября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь