Звезда сериала «Интерны» попала в секту и выгнала сына из дома

Сын актрисы заявил, что мать выписала его с квартиры, купив взамен комнату в общежитии и оформив на себя. Также женщина не дает ему видеться с младшим братом.

Юноша рассказал, что мать стала сектанткой и уже год не общается с ним. По его словам, актриса состоит в организации, в которой поклоняются некой Софии. Известно, что женщина раньше была продавцом обуви в Украине.

Актриса Светлана Пермякова подтвердила слова сына Назаренко. Она рассказала, что однажды была на собрании организации вместе с Юлией, но не догадалась, что это секта.