Звезда сериала «Интерны» попала в секту и выгнала сына из дома
Сын актрисы Юлии Назаренко, сыгравшей медсестру Риту Королеву в «Интернах», рассказал в передаче «Прямой эфир», что мать в 14 лет выгнала его из дома и с тех пор с ним не общается. Об этом пишет портал SM News.
Сын актрисы заявил, что мать выписала его с квартиры, купив взамен комнату в общежитии и оформив на себя. Также женщина не дает ему видеться с младшим братом.
Юноша рассказал, что мать стала сектанткой и уже год не общается с ним. По его словам, актриса состоит в организации, в которой поклоняются некой Софии. Известно, что женщина раньше была продавцом обуви в Украине.
Актриса Светлана Пермякова подтвердила слова сына Назаренко. Она рассказала, что однажды была на собрании организации вместе с Юлией, но не догадалась, что это секта.
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