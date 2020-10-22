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22октября
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сегодня, 17:47 0

Дело о растрате средств главой Норского сельсовета предано в суд

Дело о растрате средств главой Норского сельсовета предано в суд
Фото: pixabay.com

Дело в отношении бывшего главы Норского сельсовета Селемджинского района было передано в суд. Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ - растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, сообщают в пресс-службе ведомства.

Исходя из материалов дела, мужчина в 2014 году, будучи главной сельского поселения, продал автомобиль, находящийся в муниципальной собственности и полученные деньги в кассу администрации сельсовета не внёс, а потратил по своему усмотрению. Кроме того, продажа состоялась без получения от представительного органа местного самоуправления согласия на эти действия и без конкурсных процедур.

Все материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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#криминал #суды

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