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22октября
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сегодня, 17:30 0

В Циолковском за «Тотальный диктант» получили одиннадцать двоек

В Циолковском за «Тотальный диктант» получили одиннадцать двоек

В Циолковском подвели итоги «Тотального диктанта». Из 13 участников двойки получили одиннадцать человек, ещё один написал на тройку. Лучшим результатом оказалась четвёрка, участник допустил всего две пунктуационные ошибки, сообщает пресс-служба администрации Циолковского.

— Было очень много пунктуационных ошибок при выделении причастных и деепричастных оборотов, вводных слов, в сложных предложениях, — отметила организатор акции в Циолковском, замначальника городского отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики Оксана Банных. ⠀

Двойки за «Тотальный диктант» получили участники, допустившие шесть и более ошибок. Организатор проверки грамотности в Циолковском предполагает, что к всемирной акции присоединилось больше горожан. Она проходила в формате #пишемдома на онлайн-площадке. ⠀

— В этом году слушатели воодушевились текстом писателя Андрея Геласимова. Он был посвящён малоизвестным подробностям жизни Константина Циолковского. Участники «Тотального диктанта» узнали, что в 16 лет великий ученый потерял слух и был отчислен из гимназии, — отметила Оксана Банных.

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#космос #наука #образование

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