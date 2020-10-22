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22октября
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сегодня, 17:35 5

В Благовещенске пациентов с COVID-19 будут лечить в обычных поликлиниках

В Благовещенске пациентов с COVID-19 будут лечить в обычных поликлиниках
Фото: yandex.ru

Благовещенцев с коронавирусной инфекцией будут лечить в дневных стационарах поликлиник. Региональный минздрав ждёт одобрения федерального министерства.

Такая необходимость возникла в связи с тем, что коечный фонд в действующих инфекционных стационарах амурских больниц может быть исчерпан в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

— Планируем развернуть 50 коек… Доставку пациентов будет осуществлять специальный санитарный транспорт с соблюдением всех требований, — сообщила на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Коронавирусных больных предполагается лечить в 1-й и 4-й благовещенских поликлиниках. Губернатор Приамурья Василий Орлов попросил соблюсти все меры безопасности для защиты пациентов поликлиник с другими диагнозами.

— По сути, в дневных стационарах будут обеспечены условия «красной зоны» со шлюзами, отдельными входами для разных категорий посетителей, врачей, — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На данный момент в Амурской области действует девять инфекционных стационаров, готовых принять до 1 305 больных коронавирусом. Заняты сейчас 1 046 коек. Региональный минздрав предложил на период обострения ситуации с COVID-19 приостановить плановый приём больных в дневные стационары поликлиник в Благовещенске, а также в больницы Тынды и Тамбовского района. Планируется развернуть провизорный госпиталь (больницу для пациентов с подозрением на коронавирус, чей диагноз ещё не подтверждён) на базе Амурского областного кожно-венерологического диспансера.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    34 минуты назад

    Вот в Москве поржут над таким "предложением"?!?

  • амурская алена

    амурская алена
    32 минуты назад

    Губернатор сказал будут лечить в 1 и 4 поликлиниках,а в тексте написано в 2 и 4 поликлиниках,где ошибка?

  • галка галкина

    галка галкина
    27 минут назад

    а где будут лечить пациентов дневного стационара? неврологию, сердечно-сосудистые, то есть поддерживающая терапия? всех за борт. какая прелесть. и как ковидные будут в этих стационарах круглосуточно находится? кормить их придется, то есть решать вопросы доставки обедов, обеззараживания посуды и помещений. в общем создадим дополнительные очаги инфекции в отдельно взятом микрорайоне. а еще можно у кодвендиспансера отжать стационар, который на КПП. И на хлопке есть стационар для детей больных туберкулезом, его тоже можно отжать.

  • амурская алена

    амурская алена
    27 минут назад

    Москве можно *ржать* им понастроили новых больниц,а нам надо изыскивать,из того,что есть,это лучше,чем ничего.

  • галка галкина

    галка галкина
    25 минут назад

    во второй поликлинике в дневном стационаре приходилось лечится. даже не знаю, как они там собираются разграничивать поток коронавирусных и обычных пациентов. Там вход один. палаты без дверей. коридор общий, процедурка общая. просто прелесть.

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