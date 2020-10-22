В Благовещенске пациентов с COVID-19 будут лечить в обычных поликлиниках

Благовещенцев с коронавирусной инфекцией будут лечить в дневных стационарах поликлиник. Региональный минздрав ждёт одобрения федерального министерства.

Такая необходимость возникла в связи с тем, что коечный фонд в действующих инфекционных стационарах амурских больниц может быть исчерпан в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

— Планируем развернуть 50 коек… Доставку пациентов будет осуществлять специальный санитарный транспорт с соблюдением всех требований, — сообщила на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Коронавирусных больных предполагается лечить в 1-й и 4-й благовещенских поликлиниках. Губернатор Приамурья Василий Орлов попросил соблюсти все меры безопасности для защиты пациентов поликлиник с другими диагнозами.

— По сути, в дневных стационарах будут обеспечены условия «красной зоны» со шлюзами, отдельными входами для разных категорий посетителей, врачей, — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На данный момент в Амурской области действует девять инфекционных стационаров, готовых принять до 1 305 больных коронавирусом. Заняты сейчас 1 046 коек. Региональный минздрав предложил на период обострения ситуации с COVID-19 приостановить плановый приём больных в дневные стационары поликлиник в Благовещенске, а также в больницы Тынды и Тамбовского района. Планируется развернуть провизорный госпиталь (больницу для пациентов с подозрением на коронавирус, чей диагноз ещё не подтверждён) на базе Амурского областного кожно-венерологического диспансера.