Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:18 0

Два жителя Сахалина украли икры почти на миллион рублей

Два жителя Сахалина украли икры почти на миллион рублей
Фото: pixabay.com

На одном из рыбоперерабатывающих предприятий в Корсакове в ночь с 14 на 15 сентября двое мужчин совершили крупную кражу красной икры. Ими было похищено более 265 килограммов лососевой икры общей стоимостью более 929 тысяч рублей, сообщаетт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.

В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере». Оба мужчины свою вину признали полностью. Молодые люди уже успели продать всё украденное, а полученные деньги потратить по своему усмотрению.

В отношении подозреваемых на период следственных мероприятий избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Просмотров всего: 229

#Дальний Восток #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Дело о растрате средств главой Норского сельсовета предано в суд
Общество 1

На набережной Благовещенска великовозрастные «малыши» катались на недостроенной площадке
В России и мире

Сотрудница полиции обвинила семерых коллег в изнасиловании, чтобы скрыть прогул
Общество

Амурские спасатели потушили природный пожар в Архаринском районе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь