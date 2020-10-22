Два жителя Сахалина украли икры почти на миллион рублей

Фото: pixabay.com

В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере». Оба мужчины свою вину признали полностью. Молодые люди уже успели продать всё украденное, а полученные деньги потратить по своему усмотрению.

В отношении подозреваемых на период следственных мероприятий избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.