Два жителя Сахалина украли икры почти на миллион рублей
На одном из рыбоперерабатывающих предприятий в Корсакове в ночь с 14 на 15 сентября двое мужчин совершили крупную кражу красной икры. Ими было похищено более 265 килограммов лососевой икры общей стоимостью более 929 тысяч рублей, сообщаетт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.
В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере». Оба мужчины свою вину признали полностью. Молодые люди уже успели продать всё украденное, а полученные деньги потратить по своему усмотрению.
В отношении подозреваемых на период следственных мероприятий избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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