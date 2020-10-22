Завтра в Приамурье ветер и снег: прогноз погоды на 23 октября
В пятницу, 23 октября, в Амурской области будет прохладно и ветрено. По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью 23 октября по области облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные осадки — ожидается снег и мокрый снег. Ночью и в утренние часы синоптики прогнозируют туман.
Ветер ожидается западный, северо-западный до 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 13-18 метров. Температура воздуха -2°С...-7°С, по северо-западу -12°С...-17°С.
Днём переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, до 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха -1°С...+4°С, местами по северу -2°С...-7°С.
В Зее ночью -2°С...-5°С, днём до +3°С, без осадков, лёгкий ветер до 2-5 метров в секунду.
В Шимановске ночью -3°С...-7°С, днём -2°С...+2°С, преимущественно без осадков.
В Завитинске ночью -2°С...-5°С, днём 0...+3°С, без осадков, слабый ветер.
В Архаре ночью до -2°С, днём -1°С...+4°С, без осадков, слабый ветер до 3-5 метров в секунду, сообщает портал rp5.ru.
В Благовещенске переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью -2°С...-4°С, днём +2°С...+4°С.
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