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22октября
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сегодня, 16:50 1

На набережной Благовещенска великовозрастные «малыши» катались на недостроенной площадке

На набережной Благовещенска великовозрастные «малыши» катались на недостроенной площадке

В Благовещенске 20 и 21 октября на набережной подростки лазили по недостроенной детской площадке. Молодые люди сильно раскачивались на качелях и катались с горок. Их не остановило ограждение и предостережение, что нахождение на территории опасно для жизни.

Детский комплекс «Лесной лагерь» ещё не введён в эксплуатацию, его планируют сдать в ближайшее время, сообщил подрядчик.

— Позавчера вечером, 20 октября, в полицию поступило сообщение о посторонних людях на детской площадке. Сотрудники патрульно-постовой службы немедленно выехали на место происшествия. Однако никаких следов молодых людей, а также повреждений комплекса не выявили. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, — сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска.

В среду вечером, 21 октября, ещё одна жительница города заметила на территории подозрительных подростков, хотя игровой комплекс ограждён со всех сторон забором.

— Я у них спросила, как они туда попали. Они показали в сторону Пионерской. С той стороны видно, что часть ограждения снесена. Тогда я сделала им замечание, хотела выгнать хотя бы с качелей. Но они начали огрызаться и сказали, что они «младенцы» и им можно. Эти подростки на качелях и горках такое вытворяли, что, если вчера ничего не сломали, то скоро сломают точно, — рассказала благовещенка.

Женщина попыталась вызвать полицию, но не успела — сел телефон.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    44 минуты назад

    За ВСЕ время вечерних прогулок по набережной, НИ РАЗУ не встретил сотрудников ППС.

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