В Биробиджане больной коронавирусом две недели ждет врача
В Биробиджане Еврейской автономной области мужчина, заболевший COVID-19, с 6 октября ждет врача, пишет REGNUM.
Отчаявшись, он начал жаловаться об отсутствии медицинской помощи в местные СМИ.
Илья Кулягин рассказал, что заболел 5 октября. Он обратился в поликлинику, где ему поставили диагноз ОРВИ и выписали антибиотик. 6 октября он сдал тест на COVID-19 и на следующий день получил положительный результат.
Мужчина говорит, что позвонил в поликлинику и сообщил о результате теста. Но врача так и не было.
Супруга Ильи, а также проживающими с ними 63-летняя тётя тоже болеют. У всех наблюдаются схожие симптомы — сильный кашель, высокая утомляемость, слабость и проблемы с дыханием.
В Еврейской АО на 20 октября выявили 1497 случаев заражения COVID-19, выздоровели 855 пациентов, умерли 23 человека.
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