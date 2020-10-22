Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость
сегодня, 18:30 0

Земельные участки после снова аварийных домов в Благовещенске используют с пользой

Земельные участки после снова аварийных домов в Благовещенске используют с пользой
Фото: admblag.ru

В Благовещенске после сноса аварийных и ветхих домов за 2018-2019 годы освободилось около 90 земельных участков.

В рамках поэтапной реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда аварийные дома в городе расселяются и сносятся точечно, в разных кварталах. Не все участки можно использовать под застройку, так как среди них много не подходящих по размеру, нестандартных.

— Нестандартные земельные участки не особо удобны для строительства, они могут уходить под общественные пространства. Это могут быть спортивные или детские площадки, территории для отдыха в виде зеленых зон, — отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Три участка уже отдали под рекреационные общественные пространства. На территории в районе ДВОКУ обустраивают сквер имени Героя СССР Юрия Кузнецова, в районе Астрахановки устанавливают детскую площадку. А рядом с детской стоматологией на Шимановского обустраивают зелёную зону с автостоянкой.

Такие земли также можно использовать под точечные застройки. По информации земельного управления администрации, 14 участков для индивидуального жилищного строительства и среднеэтажной жилой застройки отдали в аренду или продали по результатам аукционов. Аукционы готовятся в отношении и ряда других участков.

В этом году доходы бюджета от аренды и продажи участков составили около 40 миллионов рублей. Однако, земельное и градостроительное законодательство не позволяет выставить на аукционы все участки. Нельзя строить там, где проходят коммунальные сети, на участках, имеющих охранные зоны. Некоторые территории держат в резерве для расположения там объектов коммунальной инфраструктуры — контейнерных площадок или других элементов, связанных с обслуживанием придомовых территорий, сообщает администрация Благовещенска.

Просмотров всего: 23

#городская власть #жизнь #строительство

распечатать


Общество

Амурские спасатели потушили природный пожар в Архаринском районе
Общество

В Шимановском районе ищут пациента психоневрологического интерната
Общество

В Чигирях искрились высоковольтные провода
Общество

В Благовещенске отреставрируют архитектурные памятники

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь