Земельные участки после снова аварийных домов в Благовещенске используют с пользой

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В Благовещенске после сноса аварийных и ветхих домов за 2018-2019 годы освободилось около 90 земельных участков.

В рамках поэтапной реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда аварийные дома в городе расселяются и сносятся точечно, в разных кварталах. Не все участки можно использовать под застройку, так как среди них много не подходящих по размеру, нестандартных.

— Нестандартные земельные участки не особо удобны для строительства, они могут уходить под общественные пространства. Это могут быть спортивные или детские площадки, территории для отдыха в виде зеленых зон, — отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Три участка уже отдали под рекреационные общественные пространства. На территории в районе ДВОКУ обустраивают сквер имени Героя СССР Юрия Кузнецова, в районе Астрахановки устанавливают детскую площадку. А рядом с детской стоматологией на Шимановского обустраивают зелёную зону с автостоянкой.

Такие земли также можно использовать под точечные застройки. По информации земельного управления администрации, 14 участков для индивидуального жилищного строительства и среднеэтажной жилой застройки отдали в аренду или продали по результатам аукционов. Аукционы готовятся в отношении и ряда других участков.

В этом году доходы бюджета от аренды и продажи участков составили около 40 миллионов рублей. Однако, земельное и градостроительное законодательство не позволяет выставить на аукционы все участки. Нельзя строить там, где проходят коммунальные сети, на участках, имеющих охранные зоны. Некоторые территории держат в резерве для расположения там объектов коммунальной инфраструктуры — контейнерных площадок или других элементов, связанных с обслуживанием придомовых территорий, сообщает администрация Благовещенска.