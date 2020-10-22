Главный санитарный врач Приамурья: в области растёт число «контактных»

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В четверг, 22 октября, на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Приамурья главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказала, что в регионе продолжается интенсивное распространение коронавирусной инфекции. Темп прироста за 6 дней составил 28 %, сообщает пресс-служба правительства области.

Наиболее сложная ситуация в Благовещенске, Свободном, Тынде, Белогорске. Кроме этого, Роспотребнадзор отмечает выраженный рост заболеваемости в Сковородинском, Тамбовском, Серышевском и Селемджинском районах.

Увеличилось количество контактных лиц до 3 625.

— Безусловно, это значительно осложняет работу учреждений здравоохранения и центра гигиены и эпидемиологии в части обработки анализа проведения лабораторных исследований, — отметила Ольга Курганова.

На сегодня количество заболевших новой коронавирусной инфекцией с признаками ОРВИ составляет 62 %, внебольничной пневмонии – 20 %, носителей – 18 %.

— Темп прироста сохраняется. Показатель тестирования высокий, составляет 512 на 100 тысяч населения. Это позволяет активно выявлять бессимптомные и лёгкие формы заболевания. Относительно детей ситуация стабильная. Показатель заболеваемости школьного и дошкольного возраста достаточно низкий. Это позволяет нам сегодня школьный процесс вести в относительно штатном режиме, — сообщила главный санитарный врач области.

Отмечается увеличение заболевших новой коронавирусной инфекцией в сфере ЖКХ, образования, среди работников офисов, государственных служащих. Прирост заболеваемости есть и среди работников транспорта.

По прежнему при проведении эпидрасследований устанавливаются факты, что больные COVID накануне его выявления и будучи уже заразными, участвовали в семейных торжествах, которые проходили в кафе и ресторанах, а также посещали крупные торговые центры. Это в значительной степени увеличивает круг контактных лиц и способствует распространению заболевания. На прошлой неделе было выявлено 49 таких фактов.

Продолжаются рейдовые проверки, было отмечено, что рекомендации Роспотребнадзора соблюдаются.

— Но при этом объекты общественного питания, по сути дела, используются как объекты для развлекательных целей, а не питания. Если раньше в тёплое время года люди больше были на улице, то сейчас заходят в закрытые помещения. И риски распространения значительно возрастают, — подчеркнула Ольга Курганова.