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22октября
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сегодня, 15:59 2

Девять машин из гаража амурского правительства станут ежедневно выделять медикам (видео)

Девять машин из гаража амурского правительства станут ежедневно выделять медикам (видео)
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов дал поручение выделять медикам ежедневно девять автомобилей. На них терапевты смогут выезжать к пожилым пациентам и хроникам. Такая мера стала необходимой из-за роста случае ОРВИ и коронавируса.

— Еще в конце марта я распорядился выделять из гаража амурского правительства по 10-12 машин ежедневно в помощь нашим медикам. К августу ситуация немного выправилась, и объем такой помощи мы снизили. Сейчас участковым терапевтам вновь необходима поддержка. Призываю власти районов, где ситуация с «ковидом» непростая, последовать этому хорошему примеру, — рассказал губернатор Василий Орлов.

Все автомобили, которые поучаствуют в процессе, 2019 года выпуска. Восемь из них корейского производства и один – отечественный УАЗ.

— По распоряжению губернатора с конца марта и по конец августа выделялось по 12 машин ежедневно для поликлиник нашего города. С августа и по октябрь – уже по 5 машин. Но в связи с тем, что сейчас ситуация осложнилась, по распоряжению губернатора ежедневно со среды, 21 октября, у нас теперь выделяется по 9 машин для поликлиник города Благовещенска. Марки автомобилей – KIA Rio (8 машин) и УАЗ (1 авто). Все автомобили «свежие», 2019 года выпуска, — объяснил директор ГБУЗ «Амур-Авто» Эдуард Тихонов.

Два авто из девяти работают на благовещенские поликлиники №№ 1, 3, 4. Еще три обслуживают отдаленную поликлинику № 2 на КПП.

Важно, что ещё двумя машинами помогла мэрия Благовещенска.

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#коронавирус #губернатор #медицина #помощь

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    Эта необходимость давно назрела и не только в отношении автомобилей облправительства! Скорые по 3 часа простаивают, привезя пациента на кт! могли бы переоборудовать и автомобили попроще для доставки пациентов домой с кт.

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Нужно чтобы областные власти выделили деньги для авто, нанять частников, кто желает, пусть работает, если авто подходит.

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