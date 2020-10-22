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22октября
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сегодня, 15:31 0

Сотрудница полиции обвинила семерых коллег в изнасиловании, чтобы скрыть прогул

Сотрудница полиции обвинила семерых коллег в изнасиловании, чтобы скрыть прогул
Фото: ТАСС / Егор Алеев

В подмосковном отделение полиции начались внутренние проверки после того, как одна из сотрудниц МВД Москвы сообщила об изнасиловании коллегами, пишет LIFE.

По словам женщины, 5 октября, в День сыщика, ей якобы позвонил брат и сообщил, что его задержали в Подмосковье. Она поехала в отделение, чтобы во всем разобраться.

По утверждению сотрудницы полиции, там её изнасиловали семеро правоохранителей. Она смогла вырваться, сбежать и доехать до дома на попутной машине. Пострадавшая заявила, что насильниками были пять майоров и два капитана. Она даже назвала некоторые фамилии и опознала одного из участковых.

Но в процессе допроса стало обнаруживаться все больше несостыковок. На просьбы полицейских объяснить путаницу в показаниях женщина стала еще больше врать, и наконец призналась, что изнасилования не было. Всю эту историю она выдумала, чтобы оправдаться за прогулы на службе после профессионального праздника. Теперь ей грозит увольнение и уголовное дело за ложный донос.

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#происшествия

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