В парке Дружбы поселится тигр

Фото: www.instagram.com/okcblag/

В Благовещенском парке Дружбы появится новая фигура животного. Амурский тигр поселится на сопке с водопадом, сообщает официальный Инстаграм Общественно-культурного центра.

Фигуру делают благовещенские художники из стеклопластика.

— Завтра мы будем выбирать точное место для установки, будем решать, как крепить фигуру. Сейчас, пока позволяет погода, забетонируем основание, а саму скульптуру сможем установить независимо от погоды, — рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Раньше в этом году в парке Дружбы уже поселилось семейство панд, а на перилах моста появились китайские драконы.