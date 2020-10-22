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22октября
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сегодня, 15:28 0

В парке Дружбы поселится тигр

В парке Дружбы поселится тигр
Фото: www.instagram.com/okcblag/

В Благовещенском парке Дружбы появится новая фигура животного. Амурский тигр поселится на сопке с водопадом, сообщает официальный Инстаграм Общественно-культурного центра.

Фигуру делают благовещенские художники из стеклопластика.

— Завтра мы будем выбирать точное место для установки, будем решать, как крепить фигуру. Сейчас, пока позволяет погода, забетонируем основание, а саму скульптуру сможем установить независимо от погоды, — рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Раньше в этом году в парке Дружбы уже поселилось семейство панд, а на перилах моста появились китайские драконы.

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#отдых

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