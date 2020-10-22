Выйти на пенсию можно только со стажем и с коэффициентами

ПФР напоминает: чтобы выйти на пенсию недостаточно достичь 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. В 2020 году необходимо иметь минимум 11 лет стажа и 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Для выхода на пенсию необходимо обратиться с заявлением в соответствующую организацию. Это может быть пенсионный фонд России или НПФ. Уточнить, где формируется ваша пенсия можно онлайн в личном кабинете на сайте ПФР. Для входа используется учетная запись портала Госуслуг. В разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» нужно выбрать «Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений». Либо можно запросить извещение из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг. Также его отдадут лично в пенсионном фонде и многофункциональных центрах. Однако обращаться туда рекомендуют только при крайней необходимости и по записи.

Если средства находятся в госуправляющей компании (ВЭБ), то в извещении отразят полную сумму накоплений с учётом их инвестирования. Если же накопления формируются в НПФ, то извещении окажется только сумма, переданная из ПФР. А информацию о фактической накопленной сумме нужно запрашивать у текущего страховщика, сообщает пресс-служба ПФР.

Выплатить накопления могут единовременно, в виде срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии.

Единовременная выплата — разовая выплата всех накоплений гражданам. Она предусмотрена для тех, у кого отсутствует право на страховую пенсию или размер накопительной пенсии меньше 5 % от общей суммы страховой или накопительной пенсии.

Срочная пенсионная выплата — ежемесячная выплата пенсии в течение 10 лет при возникновении права на страховую пенсию по старости. Она действует для участников программы госсофинансирования или для граждан, которые направили материнский капитал на формирование накопительной пенсии.

Накопительная пенсия — ежемесячная пожизненная выплата при назначении страховой пенсии по старости.

— Определят право на накопительную пенсию или срочную выплату специалисты ПФР или НПФ. Также они рассчитают её условный размер на день обращения. В случае отсутствия права на страховую пенсию средства выплатят единовременно, — пояснила заместитель начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области Виктория Бодиева.

Накопительная пенсия формировалась при условиях, что кандидат:

- Мужчина 1953 года рождения и моложе или женщина 1957 года рождения и моложе,

- Официально трудоустроен с 2002 года и позже,

- Его работодатель уплатил страховые взносы в фонд накопительной пенсии,

- Уплатил добровольные взносы в рамках программы госсофинансирования пенсий,

- Направил средства маткапитала на накопительную пенсию,

- Был ИП с 2002 по 2006 год и делал отчисления в Пенсионный фонд.