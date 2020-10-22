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22октября
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сегодня, 16:30 3

Главный инфекционист Приамурья: пить лекарства для профилактики COVID-19 не нужно!

Главный инфекционист Приамурья: пить лекарства для профилактики COVID-19 не нужно!
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Главный инфекционный врач региона, главврач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина рассказала, что нужно делать населению для того, чтобы предупредить заражение коронавирусом или обычным ОРВИ.

Для профилактики, считает Елена Саяпина, достаточно соблюдения простых мер безопасности. Препараты по профилактике вирусных инфекций простому населению, по её словам, не нужны.

– Если говорить о лекарственной профилактике, то она показана только людям, работающим в зоне риска. Это медики, это педагоги. Вот там идут и капли «Гриппферона» в нос, любой препарат, в инструкции которого прописано, что он может применяться в качестве профилактики ОРВИ, — говорит Саяпина. — Зачем вы будете химией травить свой организм? Она нужна человеку, который сегодня пошёл в «красную зону» и смотрит сегодня 50 «ковидных» больных. Зачем она нужна обычной бабушке, обычному человеку? Я бы не рекомендовала использовать её всем подряд.

Главный инфекционист Приамурья советует амурчанам соблюдать простейшие меры безопасности – носить маску, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком. Этого достаточно, чтобы обеспечить 70-процентную защиту от вирусов.

— Что мы наблюдаем: на свадьбу пошло 40 человек – 20 из них заболели. Те, кто плотно контактировал, ну и, разумеется, все были без масок. То есть маски – работают. Социальная дистанция – работает, — приводит конкретный пример Елена Саяпина.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    После нового назначения Димона, вполне предсказуемые заявления. )))

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    А тем временем в аптеках нет даже арбидола

  • Grey_cat

    Grey_cat
    1 час назад

    Арбидол фигня, вот азитромицин заканчивается и прочие антибиотики

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