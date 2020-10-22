Амурские спасатели потушили природный пожар в Архаринском районе

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В среду, 21 октября, во время наземного патрулирования в 4,5 километрах от села Красная Горка Архаринского района спасатели обнаружили возгорание.

На тушение природного пожара отправились сотрудники Амурской авиабазы и группа ГОР противопожарной службы области. Всего на месте работали 31 человек и пять единиц техники.

Около пяти вечера спасателям удалось локализовать пожар. Ликвидировали его через час. Огонь успел пройти 440 гектаров.

Спасатели отмечают, что на территории четырех районов области сейчас установлен четвёртый класс пожарной опасности. В зоне риска находятся Архаринский, Завитинский, Октябрьский и Благовещенский районы. Здесь ежедневно проводится авиапатрулирование двумя самолетами: «Цессна» и Ан-2.

По сообщению Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, на утро 22 октября природных пожаров в области зарегистрировано не было.