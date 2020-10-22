В Шимановском районе ищут пациента психоневрологического интерната

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В селе Ключевое Шимановского района пропал человек. Василий Тетюшев самовольно покинул Мухинский психоневрологический интернат.

Мужчина ушёл из медицинского учреждения 16 октября и до сих пор не вернулся. О его пропаже сообщает поисково-спасательный отряд «Гром».

Пропавшему 56 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы с проседью, короткие, глаза серые. Среди особых примет Василия Тетюшева – громкая невнятная речь, в разговоре часто повторяет одно и то же по нескольку раз. На момент пропажи мужчина был одет в чёрную куртку, серую шапку и кирзовые сапоги.

Информацию о местонахождении потерявшегося амурчанина можно сообщать по телефонам: 8 (914) 046-35-44, 8 (914) 606-28-40.