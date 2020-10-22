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22октября
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сегодня, 14:45 7

Где в Приамурье сделать платный тест на COVID-19

Где в Приамурье сделать платный тест на COVID-19
Фото: joinfo.com

Пройти тест на коронавирус амурчане могут за свой счёт. Региональное правительство сообщает об официально аккредитованных лабораториях в регионе. У всех у них есть допуск на подобное исследование.

Лабораторий всего четыре, три из них расположены в Благовещенске:

– ООО «АмурМЭТ» ЛДЦ «Спектр», Благовещенск, улица 50-летия Октября, 24/1.

– ООО «Амур Тест», Благовещенск, улица Заводская, 148.

– ООО «ЛабОст», Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 5.

– Медицинский центр «Согаз Профмедицина», село Черниговка, Свободненский район.

— Это коммерческие лаборатории. Цены в них разные. Например, на кровь методом ИФА на антитела IgG и IgM – 2 200 рублей в одном из таких центров. Мазок «горло-нос» в другом стоит 1 800, — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Роспотребнадзор назвал платные тесты личной инициативой граждан. К платным анализам на коронавирус чаще всего прибегают амурчане, возвращающиеся из других регионов страны или из-за рубежа. Получить направление на бесплатный анализ от врача в таком случае нельзя. Медики дают направления в случае реальных подозрений на COVID-19: высокой температуры, развивающейся пневмонии.

Делают бесплатные анализы в «Центре гигиены и эпидемиологии в Амурской области», Амурской областной инфекционной больнице, Амурской областной клинической больнице, Благовещенской городской клинической больнице и Свободненской поликлинике. Однако попасть на бесплатный тест сложно.

— Все данные учреждения сейчас работают на пределах своих мощностей: нагрузка на лаборатории превышена в три раза. Исследования ведутся круглосуточно, без выходных, — поясняют в пресс-службе.

Для сравнения, в Приморском крае действуют три платных лаборатории, где делают тесты на COVID-19, в Хабаровском крае – пять. Полный список платных учреждений, аккредитованных на проведение тестов на коронавирус, опубликован на сайте Роспотребнадзора.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
Показать все (7)
  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    На правах рекламы?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    "В одной официально аккредитованных" блин, даже рекламу грамотно написать не смогли

  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    "Роспотребнадзор назвал платные тесты личной инициативой граждан" - ну и нахрена такой надзор сдался? За такие слова нужно всех скопом в центр занятости отправить.

  • foxik62

    foxik62
    3 часа назад

    А у соседей, за Амуром, бесплатно.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    3 часа назад

    У соседей многомиллионные города тестируются в полном объеме, а у нас не допросишься. Пишут же, что записаться практически не возможно. Если бы можно было сделать легко тест, то у нас было бы новых случаев гораздо больше....

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Вынуждать граждан делать платные тесты в условиях пандемии все равно, что во время войны продавать билеты в бомбоубежище! Позорище!

  • йошкин кит

    йошкин кит
    26 минут назад

    А где сделать бесплатный?

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