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22октября
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сегодня, 14:15 2

Благовещенец погасил больше миллиона долга после ареста счетов

Благовещенец погасил больше миллиона долга после ареста счетов

Благовещенец погасил задолженность более 1,2 миллиона рублей. Чтобы снять арест с расчетных счетов и ограничение на выезд из страны, мужчина оплатил долг и исполнительский сбор более 80 тысяч рублей.

В отношении должника возбудили исполнительное производство. За пользование чужими деньгами он задолжал более 1,2 миллиона рублей. Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета должника и ограничил его выезд за пределы РФ.

После этого мужчина поспешил оплатить долг и исполнительский сбор в сумме более 80 тысяч рублей, сообщает управление ФССП России по Амурской области.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • I77

    I77
    4 часа назад

    Оно нам надо, с такой жизнью скоро все в долгах будем и приставы в том числе!

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    А какая у вас жизнь?

    А то вон один тоже плакал, что нищий, а стоило кислород перекрыть - сразу больше ляма нашлось.

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