Благовещенец погасил больше миллиона долга после ареста счетов

Благовещенец погасил задолженность более 1,2 миллиона рублей. Чтобы снять арест с расчетных счетов и ограничение на выезд из страны, мужчина оплатил долг и исполнительский сбор более 80 тысяч рублей.

В отношении должника возбудили исполнительное производство. За пользование чужими деньгами он задолжал более 1,2 миллиона рублей. Судебный пристав-исполнитель арестовал банковские счета должника и ограничил его выезд за пределы РФ.

После этого мужчина поспешил оплатить долг и исполнительский сбор в сумме более 80 тысяч рублей, сообщает управление ФССП России по Амурской области.