Амурская область может остаться без урожая из-за обильных дождей

— Специалисты института обращают внимание на опасные агрометеорологические явления, связанные с переувлажнением почвы. Это может привести к трудностям при проведении полевых работ и гибели урожая в ряде районов Амурской и Вологодской областей, — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Для уменьшения последствий от переувлажнения и сохранения урожая в последующих годах в ВНИИ ГОЧС рекомендуют провести рекультивационные работы.

— Если своевременно не приступить к таким работам, то это может существенно отразиться на урожае в следующем году. Для минимизации ущерба, который будет относиться к критериям чрезвычайных ситуаций, рекомендуем начальникам главных управлений МЧС указанных субъектов инициировать рассмотрение данного вопроса на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — рассказал начальник института Сергей Диденко.