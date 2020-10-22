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22октября
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сегодня, 13:54 3

Амурская область может остаться без урожая из-за обильных дождей

Амурская область может остаться без урожая из-за обильных дождей

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на своем официальном сайте разместил информацию о том, что сельскохозяйственные угодья Амурской и Вологодской областей находятся в зоне риска из-за обильных дождей и паводков. На восстановление пашен потребуется более двух лет, пишет РИА Новости.

— Специалисты института обращают внимание на опасные агрометеорологические явления, связанные с переувлажнением почвы. Это может привести к трудностям при проведении полевых работ и гибели урожая в ряде районов Амурской и Вологодской областей, — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Для уменьшения последствий от переувлажнения и сохранения урожая в последующих годах в ВНИИ ГОЧС рекомендуют провести рекультивационные работы.

— Если своевременно не приступить к таким работам, то это может существенно отразиться на урожае в следующем году. Для минимизации ущерба, который будет относиться к критериям чрезвычайных ситуаций, рекомендуем начальникам главных управлений МЧС указанных субъектов инициировать рассмотрение данного вопроса на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — рассказал начальник института Сергей Диденко.

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#большая вода #погода #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    не область а соевые барыги

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    А не пора ли нашему Заксу задуматься о мелиорации земель на законодательном, так сказать, уровне?

  • На амуринфЕ(3)

    На амуринфЕ(3)
    25 минут назад

    Нужно больше ГЭС! А хозяевам(китайцам) пора сделать выбор - или соя или электричество...

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