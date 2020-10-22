В Приамурье вернули владельцу украденную сою почти на полмиллиона рублей
В Константиновском районе полицейские раскрыли кражу и вернули законному владельцу сою на 432 тысячи рублей. В отношении злоумышленника завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Амурской области.
В дежурную часть обратился руководитель компании, которая занимается выращиванием зерновых культур. Мужчина рассказал, что у него со склада похитили сою. Сотрудники полиции определили машину, на которой вывезли похищенное, и установили владельца.
Мужчину 1989 года рождения задержали, он оказался работником предприятия. Сою молодой человек планировал продать, а вырученные деньги потратить на свои нужды.
Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Просмотров всего: 892