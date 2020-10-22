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22октября
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сегодня, 13:45 0

В Приамурье вернули владельцу украденную сою почти на полмиллиона рублей

В Приамурье вернули владельцу украденную сою почти на полмиллиона рублей
Фото: 28.мвд.рф

В Константиновском районе полицейские раскрыли кражу и вернули законному владельцу сою на 432 тысячи рублей. В отношении злоумышленника завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Амурской области.

В дежурную часть обратился руководитель компании, которая занимается выращиванием зерновых культур. Мужчина рассказал, что у него со склада похитили сою. Сотрудники полиции определили машину, на которой вывезли похищенное, и установили владельца.

Мужчину 1989 года рождения задержали, он оказался работником предприятия. Сою молодой человек планировал продать, а вырученные деньги потратить на свои нужды.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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#криминал #происшествия

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