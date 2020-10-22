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22октября
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сегодня, 13:19 1

В Благовещенске торговали потенциально опасной рыбой

В Благовещенске торговали потенциально опасной рыбой
Фото: pixabay.com

Инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области во время рейдов по торговым точкам областного центра выявили факт реализации мороженной рыбы без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области.

Неподалёку от одного из торговых центров житель Благовещенска занимался продажей мороженной рыбы общим весом 133 килограмма, не имея ветеринарных документов, которые должны подтверждать безопасность продукции животного происхождения.

Благовещенца привлекли к административной ответственности. Штраф ему придётся заплатить в двойном размере: он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Рыбу изъяли для последующего уничтожения.

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#закон

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    8 минут назад

    потенциально опасные продукты продаются в магазинах

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