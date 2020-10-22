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22октября
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сегодня, 13:30 0

Папа Римский впервые открыто поддержал гомосексуальные семьи

Папа Римский впервые открыто поддержал гомосексуальные семьи
Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римский Франциск заявил, что поддерживает гомосексуальные семьи. По его мнению, гражданские союзы в ЛГБТ-сообществе имеют право на существование.

Заявление глава римско-католической церкви сделал во время интервью американскому режиссёру Евгению Афинеевскому из США, снявшему о Папе Римском документальный фильм «Франциск». Это кино накануне показали на Римском кинофестивале.

«Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать - это принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой», — цитирует слова Папы итальянское издание Il Corriere della Sera.

Папа отметил, что стоит различать гражданские союзы гомосексуалистов и священный брак между мужчиной и женщиной.

Улучшение отношения верхушки римско-католической церкви к ЛГБТ-сообществу началось после того как Франциск стал Папой. Ряд западных СМИ обвиняли Ватикан в гомосексуальном лобби, однако Папа Римский опровергает эти слухи, регулярно заявляя, что и гомосексуалисты являются Божьими детьми.

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#религия

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