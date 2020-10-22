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22октября
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сегодня, 13:05 0

Амурские школы получат современные автобусы к новому году

Амурские школы получат современные автобусы к новому году

Школы Приамурья получат 15 новых автобусов для перевозки детей. Около половины машин предназначены для суровых климатических условий, поэтому их направят в северные районы.

Вместимость трёх новых автобусов составляет 13-20 человек, ещё одиннадцать — рассчитаны на 21-25 человек и один — на 25-31 человека.

— Мы определим муниципалитеты, где автобусы нужны в первую очередь. Учитываем срок эксплуатации имеющегося школьного автобуса — он не должен быть старше 10 лет. А также специалисты считают количество детей, нуждающихся подвозе, — отметила начальник отдела аккредитации и государственного контроля в сфере образования регионального Минобрнауки Екатерина Глок.

По два автобуса получат Завитинский, Серышевский и Зейский районы. И по одному автомобилю уедет в Белогорск и Тынду, а также Архаринский, Белогорский, Мазановский, Октябрьский, Ромненский и Свободненский районы. А вот в Тамбовский район отправится самое вместительное транспортное средство.

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#дети #школа #транспорт

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