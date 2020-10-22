Благовещенский Gold's Gym отметил годовщину (видео)
Три этажа спорта и здоровья, профессиональные тренеры и тысячи довольных клиентов – фитнес клуб Gold's Gym отметил годовщину в Благовещенске. За год пребывания в нашем городе мировой бренд Gold's Gym влюбил в себя не одну тысячу человек и собрал своих клиентов в день рождения, устроив настоящий праздник. Нас пригласили, а мы показываем вам.
Фитнес-центр Golds Gym находится по адресу: Технический переулок, 102,
тел. 8 (4162) 44-46-53.
www.goldsgymblg.ru
@goldsgymblg
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