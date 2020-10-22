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22октября
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сегодня, 12:32 2

Благовещенский Gold's Gym отметил годовщину (видео)

Благовещенский Gold's Gym отметил годовщину (видео)
Фото: @goldsgymblg

Три этажа спорта и здоровья, профессиональные тренеры и тысячи довольных клиентов – фитнес клуб Gold's Gym отметил годовщину в Благовещенске. За год пребывания в нашем городе мировой бренд Gold's Gym влюбил в себя не одну тысячу человек и собрал своих клиентов в день рождения, устроив настоящий праздник. Нас пригласили, а мы показываем вам.

Фитнес-центр Golds Gym находится по адресу: Технический переулок, 102,

тел. 8 (4162) 44-46-53.

www.goldsgymblg.ru

@goldsgymblg

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#здоровье #спорт

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    59 минут назад

    Скоро рекламы будет больше чем новостей.

  • Кот

    Кот
    12 секунд назад

    и ни одного человека в маске..

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