Благовещенский Gold's Gym отметил годовщину (видео)

Три этажа спорта и здоровья, профессиональные тренеры и тысячи довольных клиентов – фитнес клуб Gold's Gym отметил годовщину в Благовещенске. За год пребывания в нашем городе мировой бренд Gold's Gym влюбил в себя не одну тысячу человек и собрал своих клиентов в день рождения, устроив настоящий праздник. Нас пригласили, а мы показываем вам.

Фитнес-центр Golds Gym находится по адресу: Технический переулок, 102, тел. 8 (4162) 44-46-53.

www.goldsgymblg.ru

@goldsgymblg

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#здоровье #спорт

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