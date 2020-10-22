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22октября
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сегодня, 12:55 3

Налоговые инспекции Приамурья закрылись для посетителей

Налоговые инспекции Приамурья закрылись для посетителей
Фото: nalog.ru

С 22 октября по 2 ноября в налоговых инспекциях Амурской области прекращён приём посетителей. Dсе услуги, которые предоставляются в операционных залах инспекторами, можно получить дистанционно, сообщает пресс-служба налоговой службы.

Для получения услуг дистанционно на сайте ФНС России действует более 60 сервисов, самый популярный из них — «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица». Сервис позволяет узнать, есть ли у физического лица задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом.

Подключить личный кабинет можно с помощью портала госуслуг. В случае возникновения вопросов с уплатой налогов и налогообложения инспекции обещают оказать консультацию по телефону.

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#налоги

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Комментарии
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  • freeslim

    freeslim
    41 минута назад

    Молодцы

  • Кроненберг

    Кроненберг
    32 минуты назад

    Не нрaвится нoсить мaску? Рaссылaй приглaшения нa пoхoрoны!

    Сoциaльную реклaму примернo с тaким пoдтекстoм пoвесили нa улицaх Блaгoвещенскa. Сделaл креaтив прo мoгильные плиты и пoминки местный житель. A влaсти oдoбрили — в региoне сейчaс тяжелaя эпидемиoлoгическaя oбстaнoвкa.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    24 минуты назад

    Кроненберг, согласна, сволочи!

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