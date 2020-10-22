Налоговые инспекции Приамурья закрылись для посетителей

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С 22 октября по 2 ноября в налоговых инспекциях Амурской области прекращён приём посетителей. Dсе услуги, которые предоставляются в операционных залах инспекторами, можно получить дистанционно, сообщает пресс-служба налоговой службы.

Для получения услуг дистанционно на сайте ФНС России действует более 60 сервисов, самый популярный из них — «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица». Сервис позволяет узнать, есть ли у физического лица задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом.

Подключить личный кабинет можно с помощью портала госуслуг. В случае возникновения вопросов с уплатой налогов и налогообложения инспекции обещают оказать консультацию по телефону.