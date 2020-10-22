Водителей начнут штрафовать за авторезину не по сезону

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В будущем году в России существенно ужесточится список поломок автомобиля, при которых водитель сможет получить штраф. Поплатиться придется, в том числе за не соответствующую сезону резину, отсутствие или проблемы с подушками безопасности, а также за трещины на ветровом стекле.

Обновленный список требований, нарушение которых грозит автолюбителям штрафами, был опубликован на государственном интернет-портале regulation.gov.ru. Согласно новым правилам, автоинспекторы смогут выписать водителю штраф за не соответствующую сезону резину, отсутствие или проблемы с подушками безопасности, а также даже за трещины на ветровом стекле. Отмечается, что общий перечень нарушений в новой редакции закона вырос примерно в 10 раз, по сравнению с его предыдущими версиями, пишет Runews.24.ru.

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