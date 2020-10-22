Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:37 2

Водителей начнут штрафовать за авторезину не по сезону

Водителей начнут штрафовать за авторезину не по сезону
Фото: https://pixabay.com/

В будущем году в России существенно ужесточится список поломок автомобиля, при которых водитель сможет получить штраф. Поплатиться придется, в том числе за не соответствующую сезону резину, отсутствие или проблемы с подушками безопасности, а также за трещины на ветровом стекле.

Обновленный список требований, нарушение которых грозит автолюбителям штрафами, был опубликован на государственном интернет-портале regulation.gov.ru. Согласно новым правилам, автоинспекторы смогут выписать водителю штраф за не соответствующую сезону резину, отсутствие или проблемы с подушками безопасности, а также даже за трещины на ветровом стекле. Отмечается, что общий перечень нарушений в новой редакции закона вырос примерно в 10 раз, по сравнению с его предыдущими версиями, пишет Runews.24.ru.

Просмотров всего: 429

#дороги #закон #российская власть

распечатать


Общество 2

В Благовещенске торговали потенциально опасной рыбой
Общество

Амурчан просят воздержаться от поездок по федеральной трассе «Лена»
Общество 4

Прокуратура Благовещенска проверяет затопление домов на улице Высокой
В России и мире

С бывшего министра Михаила Абызова суд взыскал более 32 млрд рублей
Комментарии
Показать все (2)
  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    И это правильно!

    Любопытно, а летом гайцы тоже будут сезонность резины проверять? )

  • Madao!

    Madao!
    59 минут назад

    Уже забыл когда вообще автоинспекторы останавливали.

    Они ещё существуют? ну, кроме тех которые на мостовом посту...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь