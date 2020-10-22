В Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины от COVID-19

Причиной смерти стали осложнения из-за COVID-19. Пока точно неизвестно, получил ли умерший сам препарат или плацебо.

Оксфордский университет сообщил, что они изучили этот случай и у них нет причин для беспокойства по поводу испытаний. Исследования будут продолжены, несмотря на смерть одного из добровольцев.

В сентябре компанией AstraZeneca были приостановлены испытания вакцины от COVID-19 из-за того, что у одного из участников возник побочный эффект в виде воспаления спинного мозга. СМИ сообщали, что это редкий, но возможный побочный эффект от некоторых вакцин.

AstraZeneca опровергла эту информацию, сообщив, что приостановка испытаний носила «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены».

Вскоре исследования вакцины возобновили.