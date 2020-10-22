Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:38 0

В Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины от COVID-19

В Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины от COVID-19
Фото: abon-news.ru

В Бразилии в среду сообщили о смерти 28-летнего участника испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, пишет ТАСС со ссылкой на газету Globo.

Причиной смерти стали осложнения из-за COVID-19. Пока точно неизвестно, получил ли умерший сам препарат или плацебо.

Оксфордский университет сообщил, что они изучили этот случай и у них нет причин для беспокойства по поводу испытаний. Исследования будут продолжены, несмотря на смерть одного из добровольцев.

В сентябре компанией AstraZeneca были приостановлены испытания вакцины от COVID-19 из-за того, что у одного из участников возник побочный эффект в виде воспаления спинного мозга. СМИ сообщали, что это редкий, но возможный побочный эффект от некоторых вакцин.

AstraZeneca опровергла эту информацию, сообщив, что приостановка испытаний носила «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены».

Вскоре исследования вакцины возобновили.

Просмотров всего: 396

#коронавирус #медицина #СМИ

распечатать


Коронавирус 4

Магаданских школьников отправляют на каникулы из-за COVID-19
Общество 4

В Якутии покупатель разнёс магазин за отказ обслужить его без маски
В России и мире 2

Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом
Общество 1

Врачи диагностировали у жителя Уфы беременность
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь