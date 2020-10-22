В Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины от COVID-19
В Бразилии в среду сообщили о смерти 28-летнего участника испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, пишет ТАСС со ссылкой на газету Globo.
Причиной смерти стали осложнения из-за COVID-19. Пока точно неизвестно, получил ли умерший сам препарат или плацебо.
Оксфордский университет сообщил, что они изучили этот случай и у них нет причин для беспокойства по поводу испытаний. Исследования будут продолжены, несмотря на смерть одного из добровольцев.
В сентябре компанией AstraZeneca были приостановлены испытания вакцины от COVID-19 из-за того, что у одного из участников возник побочный эффект в виде воспаления спинного мозга. СМИ сообщали, что это редкий, но возможный побочный эффект от некоторых вакцин.
AstraZeneca опровергла эту информацию, сообщив, что приостановка испытаний носила «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены».
Вскоре исследования вакцины возобновили.
Просмотров всего: 396