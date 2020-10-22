В Чигирях искрились высоковольтные провода

Фото: @dpskontrol_28rus

В Чигирях очевидцы сняли видео с искрящимися высоковольтными проводами.

В амурском паблике появилось видео с искрящимися проводами. По словам подписчиков, высоковольтная линия заискрила в Чигирях.

Как пояснили в пресс-службе ДРСК, причиной повреждения линии стали сильные порывы ветра, которые обрушились накануне на Благовещенск и близлежащие районы.

— Повреждение на линии было во время ветра. Отгорел шлейф. Бригада сразу выехала на место и в течение двух часов специалисты восстановили линию напряжением 10000 вольт, — рассказали в пресс-службе.

Повреждения линий электропередач в Чигирях явление не редкое. В компании отметили, что постоянно держат ситуацию на контроле.

— Возросшие нагрузки на электросети в связи с наступлением отрицательных температур, а в Чигирях очень много потребителей используют электричество для отопления, стали причиной такого повреждения. В Чигирях строится много линий и регулярно проводятся реконструкция. Но населённый пункт разрастается, много домов подключается к электроснабжению. И иногда сети не выдерживают, — добавили в ДРСК.