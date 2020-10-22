Военного из Приамурья оштрафовали за прыжки по машине ДПС

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Благовещенский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части, расположенной в Октябрьском районе, по факту хулиганства. Причиной для окончания процесса стал обвинительный приговор в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба военного следственного отдела следственного комитета Российской Федерации по Благовещенскому гарнизону.

9 июля мужчина из хулиганских побуждений запрыгнул на машину патрульно-постовой службы, попрыгал по капоту, а после и по крыше автомобиля. На восстановление транспортного средства ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» после совершения правонарушения потрачено 40 тысяч рублей.

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