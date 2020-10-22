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22октября
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сегодня, 12:05 5

Военного из Приамурья оштрафовали за прыжки по машине ДПС

Военного из Приамурья оштрафовали за прыжки по машине ДПС
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Благовещенский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части, расположенной в Октябрьском районе, по факту хулиганства. Причиной для окончания процесса стал обвинительный приговор в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба военного следственного отдела следственного комитета Российской Федерации по Благовещенскому гарнизону.

9 июля мужчина из хулиганских побуждений запрыгнул на машину патрульно-постовой службы, попрыгал по капоту, а после и по крыше автомобиля. На восстановление транспортного средства ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» после совершения правонарушения потрачено 40 тысяч рублей.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А почему штраф меньше ремонта на 5 тысяч?

    Самый гуманный суд?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    52 минуты назад

    Туман, видимо, с него материальный ущерб отдельно стрясут. )

  • Толбузянин

    Толбузянин
    41 минута назад

    Он уже скорее всего не военнослужащий

  • Казак

    Казак
    20 минут назад

    В тексте непонятка, прыгал на автомобиль ППС, а восстанавливают автомобиль ДПС.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    14 минут назад

    А для них,что ДПС,что ППС.

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