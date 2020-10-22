В Благовещенске отреставрируют архитектурные памятники

— Благодаря властям за последние годы в столице Приамурья отремонтировали красивейшие здания начала прошлого века. В их числе здание Алексеевской гимназии, ЦЭВа, а также ресурсного центра лицея № 6. Некоторые строения дополнительно украсили художественной подсветкой, — рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Виталий Ребизант.

Сейчас нужно обновить декор ЦЭВа и завершить ремонт кровли исторической части здания. Здание на улице Лазо, 41, также нуждается в преображении. Там располагается школа № 2 и музыкальная школа. Сохранить исторические здания власти стараются также и за счёт частных средств. За последние два года на торги выставили шесть строений – памятников архитектуры. Уже четыре из них купили частные лица.

— Главная цель продажи памятников архитектуры — сохранить здания. Сейчас они находятся в аварийном состоянии. Однако новые собственники не смогут снести строение или сделать в нём перепланировку. Покупатели таких памятников архитектуры должны быть сами заинтересованы в сохранении исторического наследия города. Я бы сказал, что это эффективная форма муниципально-частного партнерства, – рассказал мэр города Олег Имамеев.

Покупатели памятников архитектуры освобождаются от уплаты налогов. На эти деньги предприниматели могут реконструировать здания. По мнению Виталия Ребизанта, старые аварийные деревья, которые закрывают вид на исторические здания, можно заменить на живую изгородь. Так, архитектуру Благовещенска можно будет увидеть в любое время года, а корни деревьев не будут разрушать фундамент. Этот вопрос мэр поручил проработать в рамках программы зелёной реновации, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.