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22октября
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сегодня, 12:48 2

В Благовещенске появится круглогодичный ярмарочный комплекс

В Благовещенске появится круглогодичный ярмарочный комплекс
Фото: pixabay.com

В 15 городах Дальнего Востока, в том числе и в Благовещенске появятся ярмарочные комплексы. На круглогодичных ярмарках будут выставлять продукцию местного производства, а также эксклюзивные товары других регионов. Производители смогут взять в аренду торговые места, онлайн-кассу, подключить эквайринг и онлайн бухгалтерию, сообщает пресс-служба Агенства Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Проект реализует компания «Русские ярмарки» совместно с Агенством Дальнего Востока по привлечению инвестиций. На реализацию потратят не менее 4,5 миллиардов рублей.

— Сегодняшнее соглашение направлено на то, чтобы на этих ярмарках была представлена продукция компаний, входящих в Ассоциацию «Теплицы России»: свежие овощи, грибы, зелень, цветы. Для удобства компаний «Русские ярмарки» внедрила специальную IT-платформу. Это позволит автоматизировать процесс взаимодействия между предпринимателями, управляющей компанией, покупателями, государственными органами, кредитными и страховыми компаниями. Предприниматель может оформить аренду торгового места на ярмарке, взять в аренду онлайн-кассу, подключить эквайринг и онлайн-бухгалтерию, продавать продукцию через маркетплейс, упаковать и доставить товар или воспользоваться другими опциями, — рассказал заместитель генерального директора Агенства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Алихан Хашиев.

Кроме фермерской продукции, на ярмарках будут располагаться рестораны быстрого питания и развлекательные зоны. Ярмарочные комплексы появятся в 15 дальневосточных городах: Благовещенске, Биробиджане, Чите, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Владивостоке, Артёме, Находке, Уссурийске, Улан-Удэ, Якутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Анадыре.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    7 минут назад

    как то подозрительно звучит фамилия организатора этого действия

  • Разнящий

    Разнящий
    47 секунд назад

    А с каких пор Чита входит в состав ДВ?

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