Магаданских школьников отправляют на каникулы из-за COVID-19

Региональные власти приняли решение отправить всех школьников Магадана на досрочные каникулы. Связано это с резким ростом заболеваемости коронавирусом, на Колыме ежедневно выявляется порядка 50 новых больных.

На каникулы школьники Магадана уходят с 26 октября и по 8 ноября включительно. Двух недель, по мнению эпидемиологов, достаточно, чтобы приостановить эпидемию.

— Мы надеялись, что первую четверть все школы смогут закончить в очном формате, однако эпидемиологическая ситуация в городе Магадане и прогнозы, которые делает минздрав, привели к необходимости перевести только школы города Магадана на более ранние каникулы. В первую очередь это даст возможность разорвать инфекционную цепочку между учащимися, которые, возможно, являются бессимптомными носителями и педагогами, которые, к сожалению, у нас болеют. В основном значительное количество заболевших - в Магадане, это порядка 90 педагогов и 65 школьников, — сообщила и. о. министра образования региона Ирина Горностаева.

Магаданский минобр просит родителей на время каникул оставлять детей дома и максимально сократить их контакты. Детсады, колледжи и вузы в Магадане пока работают в прежнем режиме.

На Сахалине, наоборот, удалось снизить рост заболеваемости. Здесь школьников на каникулы отправляли ещё две недели назад. С 26 октября они вновь сядут за парты.

Накануне решение о досрочных каникулах приняли власти Хабаровска, по тем же причинам, что и магаданские чиновники – для снижения скорости распространения коронавируса. В Биробиджане отправлено на карантин пять классов в разных учебных учреждениях. Речи о досрочных каникулах в школах Приамурья пока не шло.