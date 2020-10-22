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22октября
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сегодня, 12:15 4

Магаданских школьников отправляют на каникулы из-за COVID-19

Магаданских школьников отправляют на каникулы из-за COVID-19
Фото: pixabay.com

Региональные власти приняли решение отправить всех школьников Магадана на досрочные каникулы. Связано это с резким ростом заболеваемости коронавирусом, на Колыме ежедневно выявляется порядка 50 новых больных.

На каникулы школьники Магадана уходят с 26 октября и по 8 ноября включительно. Двух недель, по мнению эпидемиологов, достаточно, чтобы приостановить эпидемию.

— Мы надеялись, что первую четверть все школы смогут закончить в очном формате, однако эпидемиологическая ситуация в городе Магадане и прогнозы, которые делает минздрав, привели к необходимости перевести только школы города Магадана на более ранние каникулы. В первую очередь это даст возможность разорвать инфекционную цепочку между учащимися, которые, возможно, являются бессимптомными носителями и педагогами, которые, к сожалению, у нас болеют. В основном значительное количество заболевших - в Магадане, это порядка 90 педагогов и 65 школьников, — сообщила и. о. министра образования региона Ирина Горностаева.

Магаданский минобр просит родителей на время каникул оставлять детей дома и максимально сократить их контакты. Детсады, колледжи и вузы в Магадане пока работают в прежнем режиме.

На Сахалине, наоборот, удалось снизить рост заболеваемости. Здесь школьников на каникулы отправляли ещё две недели назад. С 26 октября они вновь сядут за парты.

Накануне решение о досрочных каникулах приняли власти Хабаровска, по тем же причинам, что и магаданские чиновники – для снижения скорости распространения коронавируса. В Биробиджане отправлено на карантин пять классов в разных учебных учреждениях. Речи о досрочных каникулах в школах Приамурья пока не шло.

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#коронавирус #школа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Слабаки. У нас больше ста ежедневно и нам пофик.

    Да, Вася?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    55 минут назад

    Сотню вдень уже перескочили, дальше в арифметической прогрессии?

    Начнут обсуждения когда 500 вдень будет?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    54 минуты назад

    Нет ответственного руководителя- некому принимать решения?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    53 минуты назад

    Ждём-с, до первой звезды нельзя.

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