Амурчане продолжают выбирать кремацию в Хабаровске как альтернативу привычным похоронам

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В 2020 году спрос на кремацию в крематории Хабаровска вырос на двадцать процентов по сравнению с прошлым годам. Среди клиентов — заказчики из Амурской области.

Услуга огненного погребения в Хабаровске востребована у жителей Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Вяземского и других городов Хабаровского края, а также Еврейской автономной и Амурской областей, пишет DVHAB.RU. За истекший период 2020-го уже кремировано 2275 тел.

— Выбор в пользу кремации заказчики делают преимущественно из экономических соображений: такой способ захоронения обходится немного дешевле традиционного. Кроме того, на многих погостах, расположенных в крупных городах, уже давно наблюдается дефицит свободной земли. Кремация позволяет значительно сэкономить свободное место, ведь на площади одной могилы стандартного размера может уместиться от 3 до 5 урн с прахом: захоронение одной занимает всего 0,64 квадратных метра. Такие похороны можно провести на любом из действующих кладбищ Хабаровска — даже на закрытых (если есть место в родственной оградке). Кроме того, прах может храниться в колумбарии. На хабаровском Центральном кладбище уже функционирует такое сооружение на 300 мест. Также некоторые из хабаровчан, оценив удобство такого способа погребения, начали сами возводить небольшие колумбарии на площадях своих семейных захоронений. В этом году на Матвеевском кладбище мы оборудовали шурф для захоронения невостребованных прахов и подготовили 1500 мест с ячейками — специально для погребения урн, — цитирует хабаровский новостной портал начальника отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александра Нимчука.

По сообщению инженера-технолога службы эксплуатации крематория Александра Сироткина, проектная мощность объекта составляет 24 кремации в сутки (при максимальной загрузке), но нужды выходить на нее пока нет, хотя число производимых процедур в последнее время значительно увеличилось до 12-15 в день. Свои коррективы в порядок работы внесла пандемия. Если раньше хабаровский крематорий действовал в режиме пятидневки, то теперь работает шесть дней в неделю. Но сейчас из-за ограничений по распространению коронавируса в здании крематория пока приостановлена работа ритуального зала, где раньше проводились церемонии прощания.