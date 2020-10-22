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22октября
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сегодня, 11:15 4

В Якутии покупатель разнёс магазин за отказ обслужить его без маски

В Якутии покупатель разнёс магазин за отказ обслужить его без маски
Фото: @yakutsk_news

В городе Ленск республики Саха Якутия продавцы отказались обслужить покупателя без маски. В отместку тот разнёс магазин.

Фото с места событий опубликовал местный паблик в Инстаграм @yakutsk_news. На снимок попали разломанные стеллажи со сладостями, которые, по всей видимости, располагаются в прикассовой зоне.

Публикация вызвала интерес среди подписчиков, многие выразили своё отношение к ситуации в комментариях, однако, мнения жителей республики разделились.

«Оштрафовать и убытки пересчитать. В следующий раз подумает перед тем, как разбрасывать продукты. Пусть оплатить всё, что валяется на полу»; «Теперь его оштрафуют, мама не горюй. Будет знать, сам из ничего проблему себе сделал»; «Надо аккуратней быть кассиршам, продавцам. Сейчас осень, обострение. Мог бы эту полку и на голову персоналу магазина надеть. Ещё легко отделались», — встали на сторону сотрудников магазина одни пользователи соцсети.

«Надо было наряд полиции звать, чтоб обслужила, ведь по правам защиты потребителей, ношение маски рекомендуется, а не обязуется»; «Он не обязан ходить в магазин с маской»; «Сотрудникам магазинов повежливее надо быть. Вопрос не в том, что сказать (о том, что нужно нацепить маску), а как сказать (многие грешат наглостью). Какой привет, такой и ответ», — бросились защищать агрессивного покупателя другие подписчики.

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#коронавирус #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Уронил стойку, это называется разнёс магазин?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Чукча взбунтовалась)

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    Сознательный Гражданин, у вас национализм и сексизм в одном комментарии, браво!

  • Казак

    Казак
    19 минут назад

    Теперь ещё и без справки не пустят.

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