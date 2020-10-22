В Якутии покупатель разнёс магазин за отказ обслужить его без маски

Фото: @yakutsk_news

В городе Ленск республики Саха Якутия продавцы отказались обслужить покупателя без маски. В отместку тот разнёс магазин.

Фото с места событий опубликовал местный паблик в Инстаграм @yakutsk_news. На снимок попали разломанные стеллажи со сладостями, которые, по всей видимости, располагаются в прикассовой зоне.

Публикация вызвала интерес среди подписчиков, многие выразили своё отношение к ситуации в комментариях, однако, мнения жителей республики разделились.

«Оштрафовать и убытки пересчитать. В следующий раз подумает перед тем, как разбрасывать продукты. Пусть оплатить всё, что валяется на полу»; «Теперь его оштрафуют, мама не горюй. Будет знать, сам из ничего проблему себе сделал»; «Надо аккуратней быть кассиршам, продавцам. Сейчас осень, обострение. Мог бы эту полку и на голову персоналу магазина надеть. Ещё легко отделались», — встали на сторону сотрудников магазина одни пользователи соцсети.

«Надо было наряд полиции звать, чтоб обслужила, ведь по правам защиты потребителей, ношение маски рекомендуется, а не обязуется»; «Он не обязан ходить в магазин с маской»; «Сотрудникам магазинов повежливее надо быть. Вопрос не в том, что сказать (о том, что нужно нацепить маску), а как сказать (многие грешат наглостью). Какой привет, такой и ответ», — бросились защищать агрессивного покупателя другие подписчики.