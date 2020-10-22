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22октября
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сегодня, 11:09 0

Амурчан просят воздержаться от поездок по федеральной трассе «Лена»

Амурчан просят воздержаться от поездок по федеральной трассе «Лена»
Фото: pixabay.com

В связи с ухудшением погодных условий на севере области водителей просят воздержаться от поездок по федеральной трассе А-360 на дальние расстояния без крайней необходимости.

Водителей на случай непредвиденных ситуаций просят иметь в машине запас горючего и цепи противоскольжения, сообщает в своём Инстаграме газета «БАМ».

При возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по телефонам оперативного дежурного ФКУ УПРДОР «Лена»: 8 (41145) 31-2-18, 8 (924) 173-12-18.

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#дороги #погода

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