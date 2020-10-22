Депутат заксобрания поехал в Свободный решать проблему бродячих собак

Жители Свободного, города президентского внимания, уже давно жалуются на большое количество бродячих собак. Проблемой заинтересовалось региональное заксобрание.

Накануне в город с командировкой выезжал заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии регионального парламента Анатолий Осипов. В его задачу входило проверить, как идёт отлов, стерилизация и чипирование бродячих животных. По словам замдиректора местного муниципального предприятия «Бытовые услуги» Александра Малышева, процесс отлова идёт почти безостановочно. Вот только собак меньше не становится.

— Пока мы в арифметической прогрессии их ловим, они в геометрической растут. Много людей оставляют дома на земле и переезжают в квартиры. И животных бросают, — заявил Малышев.

За год предприятию удалось отловить и стерилизовать порядка 200 бродячих псов. После стерилизации их отпускают на волю, где они умирают, уже не давая потомства. На постоянной основе в Свободном действует приют для животных, где и проводится стерилизация. Вольеры для животных в приюте строятся на деньги спонсоров.

В Свободном есть только одно предприятие, у которого есть возможности для отлова бездомных животных. Это, как раз, МУП «Бытовые услуги». Но местная мэрия регулярно объявляет новые конкурсы на отлов животных. Чиновники говорят: так положено. Каждый раз после конкурса заключается договор на отлов определённого количества собак.

— Конкурсная система является формальной и тормозит работу. Приют обустроен, зачем каждый раз проводить конкурс? Аграрному комитету я представлю информацию, проработаем данный вопрос, — заявил депутат Анатолий Осипов.

Он отметил, что в Приамурье должен быть принят закон, обязывающий каждого жителя регистрировать своих питомцев, особенно крупных собак. Это поможет в борьбе с бездомными псами.

Недавно Амур.инфо выясняло, как обстоят дела с отловом бродячих животных в Благовещенске и других городах и районах области. Более или менее активно это работа ведётся в областном центре, Белогорске, Прогрессе, Свободном и Циолковском. Отловом занимаются также в Белогорском, Бурейском, Завитинском, Константиновском районах, Свободненском, Тамбовском и Серышевском районах. Во всяком случае, местные чиновники заключили контракты на отлов и стерилизацию определённого количества собак.