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22октября
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сегодня, 11:10 7

Депутат заксобрания поехал в Свободный решать проблему бродячих собак

Депутат заксобрания поехал в Свободный решать проблему бродячих собак
Фото: zsamur.ru

Жители Свободного, города президентского внимания, уже давно жалуются на большое количество бродячих собак. Проблемой заинтересовалось региональное заксобрание.

Накануне в город с командировкой выезжал заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии регионального парламента Анатолий Осипов. В его задачу входило проверить, как идёт отлов, стерилизация и чипирование бродячих животных. По словам замдиректора местного муниципального предприятия «Бытовые услуги» Александра Малышева, процесс отлова идёт почти безостановочно. Вот только собак меньше не становится.

— Пока мы в арифметической прогрессии их ловим, они в геометрической растут. Много людей оставляют дома на земле и переезжают в квартиры. И животных бросают, — заявил Малышев.

За год предприятию удалось отловить и стерилизовать порядка 200 бродячих псов. После стерилизации их отпускают на волю, где они умирают, уже не давая потомства. На постоянной основе в Свободном действует приют для животных, где и проводится стерилизация. Вольеры для животных в приюте строятся на деньги спонсоров.

В Свободном есть только одно предприятие, у которого есть возможности для отлова бездомных животных. Это, как раз, МУП «Бытовые услуги». Но местная мэрия регулярно объявляет новые конкурсы на отлов животных. Чиновники говорят: так положено. Каждый раз после конкурса заключается договор на отлов определённого количества собак.

— Конкурсная система является формальной и тормозит работу. Приют обустроен, зачем каждый раз проводить конкурс? Аграрному комитету я представлю информацию, проработаем данный вопрос, — заявил депутат Анатолий Осипов.

Он отметил, что в Приамурье должен быть принят закон, обязывающий каждого жителя регистрировать своих питомцев, особенно крупных собак. Это поможет в борьбе с бездомными псами.

Недавно Амур.инфо выясняло, как обстоят дела с отловом бродячих животных в Благовещенске и других городах и районах области. Более или менее активно это работа ведётся в областном центре, Белогорске, Прогрессе, Свободном и Циолковском. Отловом занимаются также в Белогорском, Бурейском, Завитинском, Константиновском районах, Свободненском, Тамбовском и Серышевском районах. Во всяком случае, местные чиновники заключили контракты на отлов и стерилизацию определённого количества собак.

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#животные #Свободный

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    В благе уже походу все решил

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    ЛДПР снова решает проблемы исполнительной власти

  • OT

    OT
    1 час назад

    Да их плодят в домашних условиях и прирост бродячих стай бесконечен. Деньги на ветер. Это все едросовщина.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Намедни бродил вокруг ОКЦ, высматривал что плохо лежит.

    Внезапно из темноты раздался лай собак.

    Тётя со своим дядей гуляли со шпицем и на них набросилась свора бродячих собак. Тётя схватила своего питомца на руки, а дядя самоотверженно набросился на атаковавших их собак.

    Хорошо, что у меня всегда при себе баллончик дихлофоса

  • Madao!

    Madao!
    52 минуты назад

    Весьма жаль, што шпица , тётю и дядю не сожрали.

    ОКЦ - общественное место и шпицам там не место - там люди гуляют.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    42 минуты назад

    Кроненберг

    "ЛДПР снова решает проблемы исполнительной власти"

    Глупыш! Исполнительная власть пытается ИСПОЛНИТЬ то, что напридумывала законодательная! Но, законодатели частенько так далеки от здравого смысла, что даже из нуля умудряются получить выгоду!

    На словах, разумеется. )))

  • Н.В.

    Н.В.
    3 минуты назад

    Madao,интересно , а почему на ОКЦ своре бродячих собак место , а шпицу не место , там люди гуляют

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